Ильхам Алиев назвал «нерушимым азербайджано-иранское единство»
14:41 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджано-иранские отношения являются важным фактором региональной стабильности и безопасности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз на азербайджано-иранской границе. В ней также принял участие президент Ирана Эбрахим Раиси.
«Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем», — приводит слова Алиева государственное информационное агентство АзерТАдж.
Лидер Азербайджана назвал «нерушимым азербайджано-иранское единство», подчеркнув, что «никто не может встать между двумя странами». «Эти усилия напрасны», — добавил он.
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