Ильхам Алиев назвал «нерушимым азербайджано-иранское единство»

14:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджано-иранские отношения являются важным фактором региональной стабильности и безопасности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз на азербайджано-иранской границе. В ней также принял участие президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем», — приводит слова Алиева государственное информационное агентство АзерТАдж.

Лидер Азербайджана назвал «нерушимым азербайджано-иранское единство», подчеркнув, что «никто не может встать между двумя странами». «Эти усилия напрасны», — добавил он.