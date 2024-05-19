Трамп пообещал убрать из правительства США «всех разжигателей войны»
09:20 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе (штат Техас) пообещал в случае повторного избрания на высший государственный пост убрать из американского правительства всех разжигателей войны.
«Мы уберем всех разжигателей войны из нашего правительства, — сказал он. — Мы искореним фейковые СМИ и раз и навсегда освободим нашу страну от тиранов и злодеев».
Трамп добавил, что, по его мнению, США в настоящее время являются страной, которая «сбилась с пути». «Возможно, важнее всего то, что мы стали страной, которой больше не восхищаются, которую не уважают и к которой не прислушиваются на мировой арене», — заявил бывший хозяин Белого дома.
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