0
0
172
НОВОСТИ

Трамп пообещал убрать из правительства США «всех разжигателей войны»

09:20 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе (штат Техас) пообещал в случае повторного избрания на высший государственный пост убрать из американского правительства всех разжигателей войны.

«Мы уберем всех разжигателей войны из нашего правительства, — сказал он. — Мы искореним фейковые СМИ и раз и навсегда освободим нашу страну от тиранов и злодеев».

Трамп добавил, что, по его мнению, США в настоящее время являются страной, которая «сбилась с пути». «Возможно, важнее всего то, что мы стали страной, которой больше не восхищаются, которую не уважают и к которой не прислушиваются на мировой арене», — заявил бывший хозяин Белого дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 19.05.2024
WP: Ермак ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные военные решения
0
205
09:25 19.05.2024
Компании, связанные с технологиями ИИ, тянут вверх фондовые индексы в США - СМИ
0
160
09:15 19.05.2024
3,8 млрд евро Минобороны Германии просит у правительства на поддержку Украины - СМИ
0
186
09:00 19.05.2024
Для ВСУ под Харьковом сложилась критическая ситуация - NYT
0
234
21:00 18.05.2024
Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США
0
1244
20:30 18.05.2024
Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию пятерых сомалийцев
0
923
20:00 18.05.2024
Поврежденный в Красном море танкер недавно останавливался в РФ — командование ВС США
0
999
19:30 18.05.2024
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
0
950
19:00 18.05.2024
Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте
0
1037
18:30 18.05.2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации
0
1086

Возврат к списку