Украина заплатит за решение Зеленского создать национальный «пантеон героев» — Моравецкий

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина почувствует на себе последствия решения Владимира Зеленского о создании национального «пантеона героев», восхваляющего УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое мнение высказал экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (занимал пост в 2017–2023 годах).

«Зеленский не только не сделал ни одного шага к диалогу, но и решил пойти еще дальше. Он объявил о создании национального пантеона и заявил, что „никто не будет указывать Украине, каких героев она должна уважать“. Но не Польша понесет последствия подобной исторической политики. В первую очередь за это заплатит Украина», — написал Моравецкий в социальной сети.

Политик уточнил, что «культ УПА» не укрепляет Украину, а подрывает ее авторитет, усложняет отношения с союзниками и отдаляет ее от западной интеграции.