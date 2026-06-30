Украина заплатит за решение Зеленского создать национальный «пантеон героев» — Моравецкий
10:05 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина почувствует на себе последствия решения Владимира Зеленского о создании национального «пантеона героев», восхваляющего УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое мнение высказал экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (занимал пост в 2017–2023 годах).
«Зеленский не только не сделал ни одного шага к диалогу, но и решил пойти еще дальше. Он объявил о создании национального пантеона и заявил, что „никто не будет указывать Украине, каких героев она должна уважать“. Но не Польша понесет последствия подобной исторической политики. В первую очередь за это заплатит Украина», — написал Моравецкий в социальной сети.
Политик уточнил, что «культ УПА» не укрепляет Украину, а подрывает ее авторитет, усложняет отношения с союзниками и отдаляет ее от западной интеграции.
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