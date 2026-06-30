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Найдено тело одной туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае

10:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Найдено тело женщины, пропавшей вместе со своим сожителем во время сплава по реке Пнул в Красноярском крае, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела женщины. По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.

Женщина вместе со своим сожителем 19 июня уехала на сплав по реке Агул в Красноярском крае на двух лодках. Пара должна была вернуться 26 июня, однако они не прибыли и перестали выходить на связь с родственниками.

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