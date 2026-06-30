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Володин посоветовал Польше наградить Зеленского «орденом Иуды»

09:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польше следует наградить Владимира Зеленского «орденом Иуды» как предателя и неонациста. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды. Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры — Мазепа, Бандера, — такой и он сам. Предатель и неонацист», — написал Володин в своем канале в «Максе».

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