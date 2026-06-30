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НОВОСТИ

Население Узбекистана по итогам переписи превысило 39 млн человек

11:05 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Узбекистана превысило 39 млн человек по итогам предварительной переписи граждан. Об этом сообщает национальный комитет республики по статистике.

«По предварительным данным переписи, численность населения Узбекистана составила 39 047 321 человек», — говорится в сообщении.

В сборе данных было охвачено 97,3% населения.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с результатами переписи 1989 года количество жителей республики выросло в 2 раза.

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