11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономического развития Максим Решетников назвал экстремально низким текущий уровень безработицы в 2,2%. Об этом он заявил в интервью «Вестям».

«Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике», — заявил он.

Решетников также добавил, что на такой уровень безработицы необходимо реагировать.