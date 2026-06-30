Решетников назвал экстремально низким текущий уровень безработицы в 2,2%
11:20 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр экономического развития Максим Решетников назвал экстремально низким текущий уровень безработицы в 2,2%. Об этом он заявил в интервью «Вестям».
«Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике», — заявил он.
Решетников также добавил, что на такой уровень безработицы необходимо реагировать.
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