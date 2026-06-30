Мошенники за прошлый год обманули жителей США на $68 млрд
10:20 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители США в 2025 году из-за действий мошенников потеряли $68 млрд. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные исследования компаний Gallup и Stop Scams Alliance.
По их информации, жертвами мошенников стали 15 млн человек, или 6% населения Соединенных Штатов. При этом 12% пострадавших лишились средств, когда мошенники использовали возможности технологий искусственного интеллекта (ИИ). В 49% случаев жертвы лично перевели мошенникам свои средства через различные платежные системы.
«Их (мошенников — прим. ТАСС) не зря называют организованной преступностью. Они действительно организованы и используют свои системы, чтобы атаковать нас в масштабах, достигающих $68 млрд, что сопоставимо с годовыми доходами авиакомпании Delta Airlines, а это компания из [американского] списка Fortune 500. Это огромная сумма», — заявил телеканалу основатель и генеральный директор организации Stop Scams Alliance Кен Вестбрук.
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