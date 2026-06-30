Шестимесячный ребенок погиб в результате падения БПЛА на частный дом в Подмосковье

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный дом в подмосковном Егорьевске загорелся в результате падения БПЛА, находившийся там шестимесячный младенец скончался в больнице, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в «Максе».

«Сегодня ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.