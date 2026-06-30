Доля льготной ипотеки в новых выдачах к концу 2026 года сократится до 50% — НКР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля льготной ипотеки в выдаче новых жилищных кредитов к концу 2026 года сократится до 50%, впервые с 2022 года сравнявшись с объемом рыночной ипотеки. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По оценке агентства, выравнивание долей станет одним из ключевых признаков возвращения ипотечного рынка к рыночной модели после нескольких лет доминирования льготных программ.

Как отмечают аналитики, доля ипотеки с господдержкой снижалась на протяжении всего года. Если в январе 2026 года она достигала 82%, то в феврале составила 60%, в марте опустилась до 58%, а в апреле до 56,4%.

По прогнозу агентства, среднемесячный объем ипотечных выдач к концу 2026 года может превысить 450 млрд рублей даже при ключевой ставке около 13%. При этом в 2027 году доля рыночной ипотеки продолжит расти, а роль льготных программ станет более адресной и социально ориентированной.

Согласно прогнозу НКР, по итогам 2026 года банки выдадут 1-1,1 млн ипотечных кредитов, что на 10-15% больше результата 2025 года. Общий объем новых выдач составит 4,7-5,1 трлн рублей, увеличившись на 7-14% по сравнению с прошлым годом. Средняя сумма ипотечного кредита, по оценке агентства, останется на уровне 4,4-4,6 млн рублей.