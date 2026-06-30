Более 25 тыс. африканцев вернулись на родину из ЮАР из-за вспышки насилия — власти
10:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 25 тыс. африканских мигрантов вернулись в свои страны из-за вспышки насилия на почве ксенофобии в ЮАР. Об этом сообщила сопредседатель Национальных объединенных оперативных и разведывательных структур (NATJOINTS) Тебелло Мосикили.
«По состоянию на текущий момент более 25 тыс. иностранных граждан были репатриированы. Процесс продолжается. Все автобусы с иностранцами, которые возвращаются на родину, сопровождают колонны правоохранителей», — сказала она в ходе пресс-конференции, которая проходила в понедельник. Трансляцию вела полиция ЮАР в своем YouTube-канале.
Пресс-конференция проводилась в преддверии масштабных антимигрантских протестов, которые должны пройти в ЮАР 30 июня. Мосикили в этой связи заявила, что мирные акции протеста пресекаться не будут, а желающих нарушить закон она призвала «не испытывать решимость государства». По ее словам, «тысячи сотрудников полиции», спецназовцы и другие силовики будут следить за ситуацией на местах и будут готовы обеспечивать безопасность граждан во время протестов. С 1 марта полиция ЮАР завела 103 дела по факту антимигрантского насилия и задержала в общей сложности 195 человек, добавила Мосикили.
Движение «Марш и Марш», выступающее за высылку из ЮАР иностранцев, предъявило 25 мая правительству ультиматум с требованием начать к 30 июня массовую депортацию из страны незаконных мигрантов. В движении заявили, что, если власти проигнорируют ультиматум, оно начнет акции протеста и парализует экономическую деятельность в стране. Лидеры протеста пригрозили, что на улицы городов 30 июня выйдут до 1 млн южноафриканцев, если их требования не будут услышаны. В последние дни лидер антимигрантского движения Джасинта Нгобесе-Зума неоднократно заявляла, что ультиматум не был выполнен властями и 30 июня состоится общенациональный день протеста.
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