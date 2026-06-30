Более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года — Собянин

10:14

В Москве продолжается процесс создания нового каркаса стационарной помощи. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе не только строят новые, но и полностью обновляют существующие больничные корпуса, чтобы они соответствовали самым современным стандартам.

«С 2020 года мы привели в порядок более 80 стационарных корпусов, сейчас работы идут на 15 объектах», - подчеркнул градоначальник.

Как отметил мэр, меняются и сами здания, и территории вокруг них. Например, участки возле больниц превращают в качественные общественные пространства для врачей и пациентов. С 2020 года удалось благоустроить территории около 20 московских стационаров. По словам Собянина, например, в Городской клинической больнице имени Буянова идут работы по обновлению главного лечебного корпуса – огромного 12-этажного здания на Бакинской улице в Царицыно. На здании смонтируют новый вентилируемый фасад, проведут замену окон и ремонт кровли, объединят главный корпус в единый архитектурный ансамбль с недавно открытым флагманским центром.

На первом этаже здания организуют несколько дополнительных входов, что даст возможность разделить потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа превратят в светлый холл с удобной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе. Также на первом этаже будут работать межокружные отделения лечения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний (заболевания нервной системы), дневной стационар и другие профильные кабинеты. А на втором этаже будут модернизированы и переоборудованы отделения реанимации и интенсивной терапии, а также административные кабинеты.

Также идет реконструкция в МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов. В этом одном из пяти якорных онкологических стационаров Москвы модернизируют сразу три корпуса. Работы в двух лечебных и лабораторном корпусах планируется завершить в 2027 году.