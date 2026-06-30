0
0
21
НОВОСТИ

Более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года — Собянин

10:14 30.06.2026

В Москве продолжается процесс создания нового каркаса стационарной помощи. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе не только строят новые, но и полностью обновляют существующие больничные корпуса, чтобы они соответствовали самым современным стандартам.

«С 2020 года мы привели в порядок более 80 стационарных корпусов, сейчас работы идут на 15 объектах», - подчеркнул градоначальник.

Как отметил мэр, меняются и сами здания, и территории вокруг них. Например, участки возле больниц превращают в качественные общественные пространства для врачей и пациентов. С 2020 года удалось благоустроить территории около 20 московских стационаров. По словам Собянина, например, в Городской клинической больнице имени Буянова идут работы по обновлению главного лечебного корпуса – огромного 12-этажного здания на Бакинской улице в Царицыно. На здании смонтируют новый вентилируемый фасад, проведут замену окон и ремонт кровли, объединят главный корпус в единый архитектурный ансамбль с недавно открытым флагманским центром.

На первом этаже здания организуют несколько дополнительных входов, что даст возможность разделить потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа превратят в светлый холл с удобной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе. Также на первом этаже будут работать межокружные отделения лечения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний (заболевания нервной системы), дневной стационар и другие профильные кабинеты. А на втором этаже будут модернизированы и переоборудованы отделения реанимации и интенсивной терапии, а также административные кабинеты.

Также идет реконструкция в МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов. В этом одном из пяти якорных онкологических стационаров Москвы модернизируют сразу три корпуса. Работы в двух лечебных и лабораторном корпусах планируется завершить в 2027 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 30.06.2026
Мошенники за прошлый год обманули жителей США на $68 млрд
0
0
10:05 30.06.2026
Украина заплатит за решение Зеленского создать национальный «пантеон героев» — Моравецкий
0
57
10:00 30.06.2026
Найдено тело одной туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае
0
70
09:32 30.06.2026
Володин посоветовал Польше наградить Зеленского «орденом Иуды»
0
147
09:20 30.06.2026
Доля льготной ипотеки в новых выдачах к концу 2026 года сократится до 50% — НКР
0
166
09:05 30.06.2026
Военные РФ вытеснили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил Марочко
0
190
09:00 30.06.2026
Средства ПВО за ночь сбили 419 украинских БПЛА над регионами России
0
210
22:40 29.06.2026
Капитан танкера Deliver содержался под стражей во Франции, после чего вернулся на судно
0
820
22:00 29.06.2026
Делегация Ирана посетит Катар, но не будет встречаться с американцами — МИД
0
830
21:20 29.06.2026
Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения — власти
0
888

Возврат к списку