Более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года — Собянин
10:14 30.06.2026
В Москве продолжается процесс создания нового каркаса стационарной помощи. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе не только строят новые, но и полностью обновляют существующие больничные корпуса, чтобы они соответствовали самым современным стандартам.
«С 2020 года мы привели в порядок более 80 стационарных корпусов, сейчас работы идут на 15 объектах», - подчеркнул градоначальник.
Как отметил мэр, меняются и сами здания, и территории вокруг них. Например, участки возле больниц превращают в качественные общественные пространства для врачей и пациентов. С 2020 года удалось благоустроить территории около 20 московских стационаров. По словам Собянина, например, в Городской клинической больнице имени Буянова идут работы по обновлению главного лечебного корпуса – огромного 12-этажного здания на Бакинской улице в Царицыно. На здании смонтируют новый вентилируемый фасад, проведут замену окон и ремонт кровли, объединят главный корпус в единый архитектурный ансамбль с недавно открытым флагманским центром.
На первом этаже здания организуют несколько дополнительных входов, что даст возможность разделить потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа превратят в светлый холл с удобной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе. Также на первом этаже будут работать межокружные отделения лечения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний (заболевания нервной системы), дневной стационар и другие профильные кабинеты. А на втором этаже будут модернизированы и переоборудованы отделения реанимации и интенсивной терапии, а также административные кабинеты.
Также идет реконструкция в МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов. В этом одном из пяти якорных онкологических стационаров Москвы модернизируют сразу три корпуса. Работы в двух лечебных и лабораторном корпусах планируется завершить в 2027 году.
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