Для ВСУ под Харьковом сложилась критическая ситуация - NYT
09:00 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы противостоять наступлению ВС РФ на харьковском направлении из-за нехватки ресурсов. Об этом пишет газета The New York Times.
Ввиду «скорости и силы» российской армии «скудные оборонительные укрепления» Украины не представляли для ВС РФ никаких препятствий, а некоторые украинские солдаты покидали свои позиции, будучи «застигнуты совершенно врасплох», указывает издание.
Газета отмечает «огромное преимущество России в артиллерии», добавляя, что «истощенная украинская противовоздушная оборона» не могла противостоять действиям российской авиации. Наступление обнажило проблемы, с которыми сталкиваются изможденные ВСУ, указывает The New York Times. Так, некоторые оборонительные укрепления оказались «недостаточными» или были «небрежно возведены», кроме того, командование не развернуло на данном участке фронта новые силы из резерва, а перебросило туда силы с других участков. Причина этого заключается в том, что у ВСУ «мало резервов для развертывания», пишет газета. Как заявили ей на условиях анонимности представители украинского военного руководства, «ситуация в харьковском регионе критическая» для ВСУ.
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