WP: Ермак ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные военные решения
09:30 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский лидер Владимир Зеленский после истечения срока его полномочий в качестве главы государства 20 мая будет уязвим для критики в том числе из-за огромного влияния главы офиса президента Андрея Ермака. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.
«Из-за условий военного времени, в том числе военного положения, администрация президента [Украины] сосредоточила необычайные полномочия, это сделало Ермака, вероятно, самым могущественным главой офиса президента в истории страны, практически неотличимым от своего начальника», — отмечается в материале. «Близость Ермака к президенту и его очевидное влияние на украинского лидера вызывает шквал критики по поводу того, что он недемократическим путем консолидировал власть в офисе президента, руководил ненужными чистками в отношении ключевых должностных лиц, включая [бывшего] главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные решения военного времени», — подчеркивает издание.
«Теперь для легитимности президента и его ключевого советника будут еще более серьезные вызовы в свете того, что пятилетний срок Зеленского формально истекает 20 мая, — констатирует газета.
НОВОСТИ
- 09:25 19.05.2024
- Компании, связанные с технологиями ИИ, тянут вверх фондовые индексы в США - СМИ
- 09:20 19.05.2024
- Трамп пообещал убрать из правительства США «всех разжигателей войны»
- 09:15 19.05.2024
- 3,8 млрд евро Минобороны Германии просит у правительства на поддержку Украины - СМИ
- 09:00 19.05.2024
- Для ВСУ под Харьковом сложилась критическая ситуация - NYT
- 21:00 18.05.2024
- Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США
- 20:30 18.05.2024
- Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию пятерых сомалийцев
- 20:00 18.05.2024
- Поврежденный в Красном море танкер недавно останавливался в РФ — командование ВС США
- 19:30 18.05.2024
- Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
- 19:00 18.05.2024
- Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте
- 18:30 18.05.2024
- Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать