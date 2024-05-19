WP: Ермак ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные военные решения

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский лидер Владимир Зеленский после истечения срока его полномочий в качестве главы государства 20 мая будет уязвим для критики в том числе из-за огромного влияния главы офиса президента Андрея Ермака. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

«Из-за условий военного времени, в том числе военного положения, администрация президента [Украины] сосредоточила необычайные полномочия, это сделало Ермака, вероятно, самым могущественным главой офиса президента в истории страны, практически неотличимым от своего начальника», — отмечается в материале. «Близость Ермака к президенту и его очевидное влияние на украинского лидера вызывает шквал критики по поводу того, что он недемократическим путем консолидировал власть в офисе президента, руководил ненужными чистками в отношении ключевых должностных лиц, включая [бывшего] главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные решения военного времени», — подчеркивает издание.

«Теперь для легитимности президента и его ключевого советника будут еще более серьезные вызовы в свете того, что пятилетний срок Зеленского формально истекает 20 мая, — констатирует газета.