Глава Минобороны Великобритании: Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией
12:20 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.
«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией, — сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. — Мы не намерены идти и вести эту войну». По словам Шэппса, ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются.
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