Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном
16:22 19.05.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Об этом сообщило агентство IRNA.
По его информации, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей.
Раиси на этом вертолете возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым участвовал в открытии плотины на реке Арас.
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