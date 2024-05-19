Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном

16:22 Источник: Интерфакс, ТАСС

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей.



Раиси на этом вертолете возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым участвовал в открытии плотины на реке Арас.