Туск не будет разочарован отсутствием Зеленского на конференции по восстановлению Украины
23:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная конференция по восстановлению Украины в Гданьске (25-26 июня) пройдет в более конструктивном ключе без Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.
«Если речь идет обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — ответил Туск на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции саммита Вишеградской группы. Трансляция велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. «Я рассматриваю это (имеется в виду отказ Зеленского от участия в конференции — прим. ТАСС) как шаг по направлению к деэскалации», — добавил он.
23 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Владимир Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске.
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