Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США
21:00 18.05.2024 Источник: РБК
Наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай и Иран, а разногласия внутри американского общества, такое мнение в колонке для Bloomberg высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности — от помощи Украине до уровня поддержки, которую мы должны оказывать Израилю, — превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне», — заявил он. РБК
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