0
0
0
НОВОСТИ

Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США

21:00 18.05.2024 Источник: РБК

Наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай и Иран, а разногласия внутри американского общества, такое мнение в колонке для Bloomberg высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности — от помощи Украине до уровня поддержки, которую мы должны оказывать Израилю, — превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне», — заявил он.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 18.05.2024
Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию пятерых сомалийцев
0
87
20:00 18.05.2024
Поврежденный в Красном море танкер недавно останавливался в РФ — командование ВС США
0
149
19:30 18.05.2024
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
0
216
19:00 18.05.2024
Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте
0
264
18:30 18.05.2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации
0
279
18:00 18.05.2024
В Узбекистане рекомендовали не ехать в Казахстан соотечественникам, нарушившим закон в РФ
0
311
17:30 18.05.2024
На Украине начался протест дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации
0
364
17:00 18.05.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области
0
373
16:00 18.05.2024
Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
0
393
15:00 18.05.2024
В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16
0
487

Возврат к списку