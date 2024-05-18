Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США

21:00 Источник: РБК

Наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай и Иран, а разногласия внутри американского общества, такое мнение в колонке для Bloomberg высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности — от помощи Украине до уровня поддержки, которую мы должны оказывать Израилю, — превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне», — заявил он. РБК