Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность — начальник Генштаба
16:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность, армия по-прежнему будет комплектоваться на добровольной основе. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.
«Будут добровольцы. Проще всего вернуть обязательную военную службу, но сегодня мы не видим в этом необходимости», — сказал он.
По мнению генерала, следует «дать возможность [служить в армии] профессионалам, которые хотят совместить личную и профессиональную жизнь, свою карьеру именно с армейской службой».
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