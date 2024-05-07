Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность — начальник Генштаба

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность, армия по-прежнему будет комплектоваться на добровольной основе. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

«Будут добровольцы. Проще всего вернуть обязательную военную службу, но сегодня мы не видим в этом необходимости», — сказал он.

По мнению генерала, следует «дать возможность [служить в армии] профессионалам, которые хотят совместить личную и профессиональную жизнь, свою карьеру именно с армейской службой».