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НОВОСТИ

Армения не собирается ни у кого спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС — Пашинян

15:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принимает самостоятельные решения и не должен спрашивать разрешения на развитие отношений с кем бы то ни было, в частности с ЕС.

«Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов. Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения. Мы независимое государство и будем строить отношения исходя из этого», — сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии отношений с ЕС.

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