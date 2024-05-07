Армения не собирается ни у кого спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС — Пашинян
15:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принимает самостоятельные решения и не должен спрашивать разрешения на развитие отношений с кем бы то ни было, в частности с ЕС.
«Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов. Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения. Мы независимое государство и будем строить отношения исходя из этого», — сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии отношений с ЕС.
НОВОСТИ
- 16:00 07.05.2024
- Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность — начальник Генштаба
- 15:12 07.05.2024
- США знали об обновленном соглашении с ХАМАС, но не сообщили о нем Израилю — Axios
- 15:00 07.05.2024
- Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай — Ушаков
- 14:32 07.05.2024
- Неуважительно относящиеся к внутренней жизни Армении телеканалы РФ запретят — Пашинян
- 14:12 07.05.2024
- Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве — Ушаков
- 14:00 07.05.2024
- Взрывы произошли вблизи торгового судна в водах Йемена, экипаж не пострадал — ВМС Британии
- 13:32 07.05.2024
- Фон дер Ляйен объявила о намерении создать систему ПРО ЕС в случае переизбрания
- 13:20 07.05.2024
- Польская экономика не готова к вступлению страны в еврозону — Минфин
- 13:05 07.05.2024
- У арестованного во Владивостоке американца вышел конфликт с местной жительницей — МВД
- 13:00 07.05.2024
- Правительство РФ ушло в отставку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать