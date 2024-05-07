Армения не собирается ни у кого спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС — Пашинян

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принимает самостоятельные решения и не должен спрашивать разрешения на развитие отношений с кем бы то ни было, в частности с ЕС.

«Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов. Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения. Мы независимое государство и будем строить отношения исходя из этого», — сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии отношений с ЕС.