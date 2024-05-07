США знали об обновленном соглашении с ХАМАС, но не сообщили о нем Израилю — Axios
15:12 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена знала заранее о предложенном египетскими и катарскими посредниками проекте соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, но не сообщала об этом представителям еврейского государства до того, как ХАМАС одобрил проект соглашения вечером 6 мая. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Вечером 6 мая представители палестинского движения после нескольких дней переговоров заявили, что одобряют предложенный Египтом и Катаром обновленный проект соглашения о перемирии в секторе Газа. Он предполагает освобождение израильских заложников в обмен на полный вывод сил ЦАХАЛ из анклава, освобождение палестинцев из израильских тюрем, а также послевоенное восстановление сектора Газа.
Согласно оценкам собеседников издания, у властей еврейского государства сложилось впечатление, что США и арабские посредники, участвовавшие в разработке обновленной сделки, «разыграли Израиль». В то же время высокопоставленный американский чиновник сообщил порталу, что «американские дипломаты взаимодействовали с израильскими коллегами, и никаких сюрпризов не было».
Израиль, по словам источников Axios, рассматривает предложенный в понедельник вечером проект соглашения как «совершенно новое предложение», содержащее «много новых элементов», не входивших в согласованный ранее документ. По словам источников, когда на минувших выходных делегация ХАМАС находилась в Каире, Египет направил представителям палестинского движения обновленный текст проекта соглашения, но не согласовал его с израильскими переговорщиками. Официальные лица еврейского государства сообщили изданию, что последние правки были сделаны с ведома администрации Байдена в понедельник утром. При этом израильская сторона не была в курсе этих изменений.
Портал отмечает, что эта ситуация может негативно повлиять на ход переговоров о перемирии в секторе Газа в будущем, так как она заставила израильских чиновников испытывать сомнения по поводу конструктивной роли США в переговорах о перемирии Израиля и ХАМАС.
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