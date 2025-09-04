Зеленский указал европейцам на низкие объемы и скорость производства оружия и нехватку денег у Киева
18:27 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» в Париже пожаловался на слабое производство оружия в Европе.
«Мы констатируем, что европейские производственные линии работают пока что недостаточно, — сказал он в Париже на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. — Объемы должны быть больше, скорость должна быть больше».
По его словам, европейское производство нужно расширять. В то же время Зеленский заявил, что украинские производственные мощности «не используются из-за дефицита и нехватки денег».
