Зеленский указал европейцам на низкие объемы и скорость производства оружия и нехватку денег у Киева

18:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» в Париже пожаловался на слабое производство оружия в Европе.

«Мы констатируем, что европейские производственные линии работают пока что недостаточно, — сказал он в Париже на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. — Объемы должны быть больше, скорость должна быть больше».

По его словам, европейское производство нужно расширять. В то же время Зеленский заявил, что украинские производственные мощности «не используются из-за дефицита и нехватки денег».