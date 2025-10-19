0
НОВОСТИ

Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине

18:09 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не могут отдать все свое вооружение Украине, вопрос о возможности передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») все еще рассматривается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Украина спрашивала, может ли она получить Tomahawk. И я рассматриваю это, — сказал он. — Я говорил об этом с [президентом России] Владимиром Путиным. Не так, чтобы он был в восторге».

«Это жестокое, разрушительное оружие, — отметил глава вашингтонской администрации. — Но нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать».

Трамп выразил уверенность в том, что он был «очень добр» к Владимиру Зеленскому и Украине. «Но мы не можем давать [вооружения], если у нас не будет их хватать. Я не хочу делать это. Я не могу подвергать США опасности», — добавил он.

