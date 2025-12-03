ЕК одобрила предложения по экспроприации активов РФ
16:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, что подразумевает изъятие замороженных российских активов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите, — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. — По оценкам МВФ, Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя».
Экспроприация активов РФ не требует компромисса, решение будет приниматься квалифицированным большинством голосов.
«Это решение (по конфискации суверенных активов РФ) может быть принято квалифицированным большинством голосов», — сказала глава Еврокомиссии. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.
