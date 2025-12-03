Лидер Индонезии приедет в РФ в декабре для сверки часов — Ушаков
16:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Индонезии Прабово Субианто посетит РФ в декабре с рабочим визитом, чтобы сверить часы с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Наш президент примет с рабочим визитом президента Индонезии Субианто, — анонсировал представитель Кремля. — Сугубо рабочий визит для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».
«В том числе в регионе, где находится Индонезия», — добавил Ушаков.
НОВОСТИ
- 16:12 03.12.2025
- ВСУ намерены увеличить в 1,5 раза число наемников из Колумбии на харьковском фронте
- 16:00 03.12.2025
- ЕК одобрила предложения по экспроприации активов РФ
- 15:43 03.12.2025
- Звезды хоккея проведут мастер-класс на катке имени Валерия Харламова в Москве 5 декабря
- 15:32 03.12.2025
- Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским
- 15:12 03.12.2025
- РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине — Песков
- 15:00 03.12.2025
- ВС РФ уничтожили свыше 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО — Минобороны
- 14:32 03.12.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 260 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:20 03.12.2025
- Технохаб Сбера в Санкт-Петербурге вошел в топ лучших офисных пространств России
- 14:12 03.12.2025
- 1,6 млн человек в РФ являются безработными, что соответствует числу вакансий — Голикова
- 14:00 03.12.2025
- Бельгия назвала экспроприацию активов РФ худшим способом финансировать Киев — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать