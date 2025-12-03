Лидер Индонезии приедет в РФ в декабре для сверки часов — Ушаков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Индонезии Прабово Субианто посетит РФ в декабре с рабочим визитом, чтобы сверить часы с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент примет с рабочим визитом президента Индонезии Субианто, — анонсировал представитель Кремля. — Сугубо рабочий визит для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».

«В том числе в регионе, где находится Индонезия», — добавил Ушаков.