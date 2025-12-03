РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает, что переговоры с США по украинскому урегулированию лучше вести в тишине, американцы придерживаются этого же принципа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности публикации не Западе закрытых пунктов обсуждения.

«Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине, — указал представитель Кремля, — Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа».