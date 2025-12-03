0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 260 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

14:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 260 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 170 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Южная» — до 140, «Центр» — до 430, на направлении «Востока» — свыше 235, «Днепра» — до 65 военнослужащих.

