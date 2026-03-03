Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения атак со стороны Ирана

22:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский портал Axios выступил с утверждением, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассматривают возможность нанесения ударов по объектам на территории Ирана, предназначенным для запуска ракет.

По версии источников портала, в «ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения нанесения по этой стране иранских ракетных ударов и атак с применением беспилотников». Как уточняется в публикации, «должностные лица Израиля считают, что Саудовская Аравия также может предпринять военные действия для ответа на атаки со стороны Ирана».