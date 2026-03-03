0
НОВОСТИ

Президент США заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса разрешение на войну с Ираном

17:00 03.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует обращаться к законодателям за официальными полномочиями на ведение войны. Об этом он сообщил в интервью порталу RealClearPolitics.

Несмотря на то, что Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса и в подавляющем большинстве поддерживает действия администрации, американский лидер не высказал заинтересованности в получении формального одобрения военных действий. На прямой вопрос о том, обратится ли он когда-либо за разрешением на войну с Ираном, президент ответил: «Нет, я так не думаю».

