Глава МО Польши опасается рисков в поставке вооружений из США «для Украины в первую очередь»

18:05 Источник: Интерфакс

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам во вторник, что из-за конфликта в Иране возникает риск для поставок американского оружия.

"Конфликт в Иране повлияет на Европу, включая Польшу. (...) Речь идет о цепочке поставок, о поставках американской техники. Если зенитные ракеты будут продолжать расходоваться с такой скоростью, это создаст риск для поставок американского вооружения", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

"Следовательно, если этот конфликт продолжится, если он продлится дольше трех-четырех недель, о которых говорил президент (США Дональд) Трамп в понедельник, то возникнут определенные риски для поставок техники нам, в Европу. Безусловно, для Украины в первую очередь", - отметил глава польского Минобороны.