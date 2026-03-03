Глава МО Польши опасается рисков в поставке вооружений из США «для Украины в первую очередь»
18:05 03.03.2026 Источник: Интерфакс
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам во вторник, что из-за конфликта в Иране возникает риск для поставок американского оружия.
"Конфликт в Иране повлияет на Европу, включая Польшу. (...) Речь идет о цепочке поставок, о поставках американской техники. Если зенитные ракеты будут продолжать расходоваться с такой скоростью, это создаст риск для поставок американского вооружения", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.
"Следовательно, если этот конфликт продолжится, если он продлится дольше трех-четырех недель, о которых говорил президент (США Дональд) Трамп в понедельник, то возникнут определенные риски для поставок техники нам, в Европу. Безусловно, для Украины в первую очередь", - отметил глава польского Минобороны.
НОВОСТИ
- 19:00 03.03.2026
- Новак: Мы наблюдаем, как Европа постепенно себе обрубает те веточки, на которых они сидят
- 17:40 03.03.2026
- Скоро фон дер Ляйен и Каллас сами будут перестраивать «Северный поток — 2» — Дмитриев
- 17:12 03.03.2026
- Число беженцев в ЕС в 2025 году снизилось на 19% — доклад
- 17:00 03.03.2026
- Президент США заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса разрешение на войну с Ираном
- 16:32 03.03.2026
- Британия собирается отправить эсминец для защиты базы на Кипре от обстрелов — The Times
- 16:12 03.03.2026
- По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей - Бастрыкин
- 16:00 03.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
- 15:32 03.03.2026
- Путин поручил принять меры и сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
- 15:12 03.03.2026
- В 2025 году подсудимыми стали 617 лиц с особым правовым статусом — глава СК
- 15:00 03.03.2026
- Глава СК предложил лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать