По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей - Бастрыкин
16:12 03.03.2026 Источник: Интерфакс
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об оперативном принятии мер по обращению граждан, в том числе обманутых дольщиков.
"Возмещен ущерб в размере почти 3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество недобросовестных застройщиков и чиновников на сумму почти 4 млрд рублей", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СКР.
По его словам, в защиту законных интересов обманутых дольщиков в 2025 году направлено в суд 32 уголовных дела в отношении 43 застройщиков и должностных лиц, которые должны были контролировать их действия.
