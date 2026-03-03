0
НОВОСТИ

По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей - Бастрыкин

16:12 03.03.2026 Источник: Интерфакс

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об оперативном принятии мер по обращению граждан, в том числе обманутых дольщиков.

"Возмещен ущерб в размере почти 3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество недобросовестных застройщиков и чиновников на сумму почти 4 млрд рублей", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СКР.

По его словам, в защиту законных интересов обманутых дольщиков в 2025 году направлено в суд 32 уголовных дела в отношении 43 застройщиков и должностных лиц, которые должны были контролировать их действия.

