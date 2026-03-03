0
НОВОСТИ

Авиакомпании сегодня вывезут 4,5 тыс. пассажиров 24 рейсами с Ближнего Востока

14:12 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и зарубежные авиакомпании сегодня выполнят 24 вывозных рейса в РФ с Ближнего Востока и вывезут около 4,5 тыс. пассажиров, сообщил Минтранс РФ.

«Суммарно за сегодняшний день силами российских и зарубежных авиакомпаний планируется выполнить 24 рейса в Россию из ОАЭ и Омана, и вывезти около 4,5 тысячи пассажиров», — говорится в сообщении по итогам совещания с перевозчиками, которое провел заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин. К обсуждению подключились МИД и МЧС России, Росавиация.

Кроме Москвы, запланированы и выполняются рейсы в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

