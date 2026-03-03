0
В 2025 году подсудимыми стали 617 лиц с особым правовым статусом — глава СК

15:12 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подсудимыми по делам о коррупции в 2025 году стали 617 лиц с особым правовым статусом, среди них депутаты, следователи и прокуроры. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры», — сказал он.

