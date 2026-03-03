Британия собирается отправить эсминец для защиты базы на Кипре от обстрелов — The Times
16:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания собирается отправить военный корабль в Средиземное море для защиты своей военной базы Акротири на Кипре, которая подверглась обстрелу на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Times.
По ее данным, речь идет об отправке эсминца HMS Duncan. Такая возможность обсуждалась во вторник утром на встрече министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили с высокопоставленными представителями вооруженных сил. Отмечается, что эсминцу потребуется около недели на то, чтобы дойти до Кипра из Великобритании. Корабль находится в высокой степени готовности к отправке, добавило издание.
