Взрывы прогремели в районе столицы Катара — AFP
14:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы произошли в районе катарской Дохи, сообщило агентство AFP. Подробностей инцидента не приводится.
Ранее агентство сообщило о взрывах в районе израильском Иерусалиме.
