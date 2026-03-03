Глава СК предложил лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление
15:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства предложил лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое преступление.
«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:00 03.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
- 15:32 03.03.2026
- Путин поручил принять меры и сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
- 15:12 03.03.2026
- В 2025 году подсудимыми стали 617 лиц с особым правовым статусом — глава СК
- 14:32 03.03.2026
- Взрывы прогремели в районе столицы Катара — AFP
- 14:12 03.03.2026
- Авиакомпании сегодня вывезут 4,5 тыс. пассажиров 24 рейсами с Ближнего Востока
- 14:10 03.03.2026
- 97% крупных российских компаний уже внедрили ИИ либо планируют это сделать
- 14:00 03.03.2026
- Сейчас вряд ли можно говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби — Песков
- 13:32 03.03.2026
- Серия взрывов произошла в районе Иерусалима — AFP
- 13:12 03.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE растет более чем на 5%
- 13:00 03.03.2026
- Израиль взломал почти все дорожные камеры в Тегеране при подготовке убийства Хаменеи — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать