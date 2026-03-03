0
0
141
НОВОСТИ

Глава СК предложил лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление

15:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства предложил лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое преступление.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 03.03.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
0
49
15:32 03.03.2026
Путин поручил принять меры и сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
0
98
15:12 03.03.2026
В 2025 году подсудимыми стали 617 лиц с особым правовым статусом — глава СК
0
136
14:32 03.03.2026
Взрывы прогремели в районе столицы Катара — AFP
0
217
14:12 03.03.2026
Авиакомпании сегодня вывезут 4,5 тыс. пассажиров 24 рейсами с Ближнего Востока
0
209
14:10 03.03.2026
97% крупных российских компаний уже внедрили ИИ либо планируют это сделать
0
200
14:00 03.03.2026
Сейчас вряд ли можно говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби — Песков
0
240
13:32 03.03.2026
Серия взрывов произошла в районе Иерусалима — AFP
0
357
13:12 03.03.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE растет более чем на 5%
0
269
13:00 03.03.2026
Израиль взломал почти все дорожные камеры в Тегеране при подготовке убийства Хаменеи — FT
0
306

Возврат к списку