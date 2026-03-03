Число беженцев в ЕС в 2025 году снизилось на 19% — доклад

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число поданных прошений о предоставлении убежища в странах Европейского союза, а также в Норвегии и Швейцарии в 2025 году снизилось на 19% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).

По данным агентства, в 2025 году в ЕС и странах-партнерах было зарегистрировано порядка 822 тыс. заявок. На первом месте по количеству заявок оказались выходцы из Афганистана (117 тыс.). Еще 91 тыс. просителей были из Венесуэлы и 42 тыс. — из Сирии.

Число ходатайств о предоставлении убежища в Германии сократилось на 31% с 2024 по 2025 год, но страна остается европейским лидером по привлекательности для беженцев, на которого приходится почти 20%, или 163 тыс., просителей убежища. За ФРГ следуют Франция (152 тыс.) и Испания (143 тыс.).

Агентство связывает значительное снижение числа беженцев в Европе со сменой власти в Сирии, так как сирийцы подали в 2025 году на 72% меньше ходатайств, чем в предыдущем, а также с ужесточением миграционной политики ЕС.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал 2025 год удачным для европейской миграционной политики. Он указывал, что «ЕС последовательно продвигал реформу миграционного законодательства и реализовал ключевые положения законодательного пакета. Это включало усиление защиты внешних границ и ускорение процедур. В 2025 году Европейская комиссия впервые приняла список „безопасных“ стран происхождения, заявки откуда рассматриваются в ускоренном режиме. В список вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Марокко и Тунис. Ускоренное рассмотрение также действует для уроженцев непризнанного Косова.