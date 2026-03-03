Путин поручил принять меры и сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
15:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину принять меры, чтобы сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны и уйти от лимитных цен. Об этом речь зашла во время рабочей встречи.
«К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части», — сказал Путин выслушав доклад Артюхина о том, какую системную работу ведет его ведомство на площадке Совета Безопасности. «Если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения», — добавил президент.
Артюхин отметил, что сейчас министерство обороны модернизирует систему ценообразования, переходит от лимитных к ориентировочным ценам. По словам главы ведомства, результаты проверок в этих механизмах позволили увидеть, где есть достаточно серьезные резервы.
