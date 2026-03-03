0
0
205
НОВОСТИ

Скоро фон дер Ляйен и Каллас сами будут перестраивать «Северный поток — 2» — Дмитриев

17:40 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас в скором времени будут собственными руками перестраивать «Северный поток — 2» из-за сильного роста цен на газ в Европе.

«Цены на газ в Европе выросли на 97% за неделю. Цены будут намного выше. Если у вас есть вопросы, спросите Урсулу [фон дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобски настроенных политиков. Скоро они начнут своими руками перестраивать „Северный поток — 2“, — написал он в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года достигала $785 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 03.03.2026
Новак: Мы наблюдаем, как Европа постепенно себе обрубает те веточки, на которых они сидят
0
36
18:05 03.03.2026
Глава МО Польши опасается рисков в поставке вооружений из США «для Украины в первую очередь»
0
155
17:12 03.03.2026
Число беженцев в ЕС в 2025 году снизилось на 19% — доклад
0
220
17:00 03.03.2026
Президент США заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса разрешение на войну с Ираном
0
263
16:32 03.03.2026
Британия собирается отправить эсминец для защиты базы на Кипре от обстрелов — The Times
0
273
16:12 03.03.2026
По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей - Бастрыкин
0
246
16:00 03.03.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
0
314
15:32 03.03.2026
Путин поручил принять меры и сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
0
321
15:12 03.03.2026
В 2025 году подсудимыми стали 617 лиц с особым правовым статусом — глава СК
0
330
15:00 03.03.2026
Глава СК предложил лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление
0
359

Возврат к списку