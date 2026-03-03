Скоро фон дер Ляйен и Каллас сами будут перестраивать «Северный поток — 2» — Дмитриев
17:40 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас в скором времени будут собственными руками перестраивать «Северный поток — 2» из-за сильного роста цен на газ в Европе.
«Цены на газ в Европе выросли на 97% за неделю. Цены будут намного выше. Если у вас есть вопросы, спросите Урсулу [фон дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобски настроенных политиков. Скоро они начнут своими руками перестраивать „Северный поток — 2“, — написал он в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года достигала $785 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива.
