Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель

16:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 19 июля 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:56 мск, стоимость Brent росла на 8,18%, до $84,1 за баррель.

К 13:59 мск стоимость Brent ускорила рост до $84,43 за баррель (+8,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $77,27 за баррель (+8,48%).

