Америка собирается прекратить всю торговлю с Испанией из-за отказа нарастить военные расходы - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией после ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП.

«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить [военные расходы] до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», — сказал он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», — добавил американский лидер.