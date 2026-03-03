0
0
125
НОВОСТИ

Америка собирается прекратить всю торговлю с Испанией из-за отказа нарастить военные расходы - Трамп

20:45 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией после ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП.

«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить [военные расходы] до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», — сказал он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», — добавил американский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 03.03.2026
Трамп заявил, что ВВС, радары и флот Ирана уничтожены
0
195
20:00 03.03.2026
Армии США «надо много чему поучиться» на украинском конфликте - Пентагон
0
249
19:00 03.03.2026
Новак: Мы наблюдаем, как Европа постепенно себе обрубает те веточки, на которых они сидят
0
306
18:05 03.03.2026
Глава МО Польши опасается рисков в поставке вооружений из США «для Украины в первую очередь»
0
394
17:40 03.03.2026
Скоро фон дер Ляйен и Каллас сами будут перестраивать «Северный поток — 2» — Дмитриев
0
479
17:12 03.03.2026
Число беженцев в ЕС в 2025 году снизилось на 19% — доклад
0
403
17:00 03.03.2026
Президент США заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса разрешение на войну с Ираном
0
448
16:32 03.03.2026
Британия собирается отправить эсминец для защиты базы на Кипре от обстрелов — The Times
0
427
16:12 03.03.2026
По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей - Бастрыкин
0
398
16:00 03.03.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
0
459

Возврат к списку