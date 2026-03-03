Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море
22:50 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился направить в Средиземное море авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой ввиду вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сообщил в ходе телевизионного обращения к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.
«В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем [обозримом] будущем я отдал приказ авианосцу „Шарль де Голль“, его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море», — сказал Макрон.
