Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился направить в Средиземное море авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой ввиду вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сообщил в ходе телевизионного обращения к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

«В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем [обозримом] будущем я отдал приказ авианосцу „Шарль де Голль“, его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море», — сказал Макрон.