Путин: ЕС предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную, а Киев создает для ЕС проблемы одну за другой

Президент РФ Владимир Путин считает, что Киев такими действиями, как террористическая атака на российский газовоз «Арктик Метагаз», кусает руку Европы. Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Меня удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа в том числе, и в данном случае прежде всего для Европы», — сказал президент. «Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза», — заметил он, подчеркнув, что «Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».