Глава МИД Венгрии рассказал про поставки энергоносителей по итогам визита в Москву

22:00 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила от Россия гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировых энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после визита в Москву и встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хорошей новостью является то, что у нас есть гарантия поставок в Венгрию нефти и природного газа, несмотря на международный кризис на энергетическом рынке. Нам была дана гарантия, что Россия будет поставлять все это нам по тем же ценам, несмотря на то, что происходит из-за войны в Иране. Тем самым можно будет обеспечить не только безопасность энергоснабжения Венгрии, но и низкий уровень коммунальных платежей», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

