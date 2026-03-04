Politico назвала унизительным поведение Мерца, перед телекамерами угождавшего Трампу

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поведение канцлера Германии Фридриха Мерца, и слова не сказавшего наперекор президенту США Дональду Трампу, критиковавшему европейских лидеров, демонстрирует бессилие перед США. Об этом пишет издание Politico.

По его информации, в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома во вторник Мерц в основном молчал и не отреагировал даже тогда, когда Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера и пригрозил лидерам европейских стран обострением торговой войны. Картина того, как «самый влиятельный национальный лидер ЕС» молча сидит рядом с Трампом в этот момент, вероятно, встревожила многих немцев и оставила неприятный осадок в европейских столицах, подчеркивает Politico.

Издание отмечает, что таким образом подтверждается, что внешнеполитические цели немецкого лидера во многом зависят от «унизительного балансирования» для поддержания отношений с главой Белого дома. Канцлер Германии придерживается стратегии никогда не противоречить Трампу перед камерами, при этом продвигает свою позицию во время частных разговоров, указывает Politico.

Ранее агентство DPA сообщало, что общение президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с журналистами в Белом доме длилось около 35 минут, из которых примерно 30 говорил американский лидер.