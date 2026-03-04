0
0
103
НОВОСТИ

Politico назвала унизительным поведение Мерца, перед телекамерами угождавшего Трампу

17:12 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поведение канцлера Германии Фридриха Мерца, и слова не сказавшего наперекор президенту США Дональду Трампу, критиковавшему европейских лидеров, демонстрирует бессилие перед США. Об этом пишет издание Politico.

По его информации, в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома во вторник Мерц в основном молчал и не отреагировал даже тогда, когда Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера и пригрозил лидерам европейских стран обострением торговой войны. Картина того, как «самый влиятельный национальный лидер ЕС» молча сидит рядом с Трампом в этот момент, вероятно, встревожила многих немцев и оставила неприятный осадок в европейских столицах, подчеркивает Politico.

Издание отмечает, что таким образом подтверждается, что внешнеполитические цели немецкого лидера во многом зависят от «унизительного балансирования» для поддержания отношений с главой Белого дома. Канцлер Германии придерживается стратегии никогда не противоречить Трампу перед камерами, при этом продвигает свою позицию во время частных разговоров, указывает Politico.

Ранее агентство DPA сообщало, что общение президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с журналистами в Белом доме длилось около 35 минут, из которых примерно 30 говорил американский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 04.03.2026
Совершивших криминальные деяния могут обязать трудоустраиваться — глава МВД РФ
0
76
17:00 04.03.2026
Имя нового верховного лидера Ирана объявят на этой неделе — посол в Минске
0
148
16:32 04.03.2026
В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним
0
196
16:12 04.03.2026
В Катаре по подозрению в шпионаже на Иран задержали десять человек
0
224
16:00 04.03.2026
Сын последнего шаха в разговоре с пранкерами призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана
0
232
15:32 04.03.2026
США вели переговоры, чтобы обмануть Иран — посол республики в Ташкенте
0
282
15:12 04.03.2026
Около 7 тыс. россиян вернулись в РФ с Ближнего Востока — РСТ
0
282
15:00 04.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 150 военнослужащих — МО РФ
0
266
14:32 04.03.2026
Сроки выборов нового верховного лидера Ирана еще не определены, заявили в Совете экспертов
0
310
14:24 04.03.2026
Сбер раскрыл планы по секьюритизации потребкредитов на 2026 год
0
314

Возврат к списку