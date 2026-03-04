0
0
94
НОВОСТИ

Сбер раскрыл планы по секьюритизации потребкредитов на 2026 год

14:24 04.03.2026

В 2026 году Сбер намерен осуществить четыре размещения кредитных облигаций (сделки секьюритизации) совокупным объёмом до 100 млрд рублей. Первый выпуск намечен на март.

Инвесторы смогут приобрести инструмент, доходность которого формируется за счёт диверсифицированного портфеля потребительских кредитов банка, и получать часть доходов от лежащих в его основе активов. Конкретные параметры каждого размещения будут определяться рыночными условиями и структурой активов в момент сделки.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны инвесторов на наши финансовые продукты секьюритизации, – отметил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Наша цель — максимально адаптировать наши сервисы для клиентов, и мы понимаем, что для формирования качественного дифференцированного портфеля инвесторам нужно, с одной стороны, больше разных качественных продуктов, а с другой — определённая предсказуемость их появления. Поэтому мы переходим от разовых размещений к регулярным выпускам секьюритизированных продуктов и заранее обозначаем их примерный график. Для инвесторов это способ диверсифицировать вложения и заранее планировать, какие инструменты будут доступны, например, через несколько месяцев. Для банка — повышение эффективности управления структурой баланса и развитие линейки инвестиционных продуктов для клиентов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 04.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 150 военнослужащих — МО РФ
0
20
14:32 04.03.2026
Сроки выборов нового верховного лидера Ирана еще не определены, заявили в Совете экспертов
0
102
14:12 04.03.2026
Республиканцы США готовы отозвать поддержку операции в Иране, если она затянется — NYT
0
136
14:00 04.03.2026
США за первые дни конфликта с Ираном потеряли военной техники почти на $2 млрд — Anadolu
0
156
13:32 04.03.2026
США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат
0
201
13:12 04.03.2026
Подходы Японии к РФ и США можно воспринять как двойные стандарты — японский депутат
0
222
13:00 04.03.2026
Глава МО Израиля назвал «безоговорочной целью для ликвидации» любого нового лидера Ирана
0
215
12:32 04.03.2026
Канада «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану, заявил премьер
0
300
12:20 04.03.2026
Производители сланцевой нефти в США не смогут быстро нарастить добычу — FT
0
260
12:05 04.03.2026
Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины
0
311

Возврат к списку