Сбер раскрыл планы по секьюритизации потребкредитов на 2026 год

14:24

В 2026 году Сбер намерен осуществить четыре размещения кредитных облигаций (сделки секьюритизации) совокупным объёмом до 100 млрд рублей. Первый выпуск намечен на март.

Инвесторы смогут приобрести инструмент, доходность которого формируется за счёт диверсифицированного портфеля потребительских кредитов банка, и получать часть доходов от лежащих в его основе активов. Конкретные параметры каждого размещения будут определяться рыночными условиями и структурой активов в момент сделки.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны инвесторов на наши финансовые продукты секьюритизации, – отметил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Наша цель — максимально адаптировать наши сервисы для клиентов, и мы понимаем, что для формирования качественного дифференцированного портфеля инвесторам нужно, с одной стороны, больше разных качественных продуктов, а с другой — определённая предсказуемость их появления. Поэтому мы переходим от разовых размещений к регулярным выпускам секьюритизированных продуктов и заранее обозначаем их примерный график. Для инвесторов это способ диверсифицировать вложения и заранее планировать, какие инструменты будут доступны, например, через несколько месяцев. Для банка — повышение эффективности управления структурой баланса и развитие линейки инвестиционных продуктов для клиентов».