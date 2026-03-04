0
НОВОСТИ

Около 7 тыс. россиян вернулись в РФ с Ближнего Востока — РСТ

15:12 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 7 тыс. россиян вывезено из стран Ближнего Востока, сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов на пресс-конференции.

«РСТ и АТОР давали цифру — порядка 50 тыс. туристов находятся (на Ближнем Востоке — прим. ТАСС). Порядка 7 тыс. пассажиров вывезено», — сказал он.

Эксперт отметил, что не все из них пакетные туристы.

Основная проблема сейчас — продление размещения для туристов, у которых закончился срок проживания в отелях. РСТ обратился к некоторым национальным туристическим офисам с просьбой содействовать продлению проживания для туристов, которые не могут вылететь по независящим от них причинам.

