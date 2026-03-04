0
Подходы Японии к РФ и США можно воспринять как двойные стандарты — японский депутат

13:12 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разница в подходах Японии, критикующей Россию из-за Украины и не осуждающей США за Иран, может быть воспринята «как двойные стандарты», считает депутат верхней палаты японского парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. Как пояснил он корреспонденту ТАСС, такая разница проистекает из решений администрации бывшего премьер-министра Фумио Кисиды под влиянием экс-президента США Джо Байдена.

«Разве Японии не следует выступить с конструктивными заявлениями для урегулирования ситуации [на Ближнем Востоке]? Во время войны на Украине Япония критиковала Россию за нарушение международного права. Но [такой подход] можно воспринять как двойные стандарты, при которых [Токио] ничего не говорит о действиях Америки», — написал депутат в своем блоге.

«Упомянутые вами „двойные стандарты“ проистекают из решений, принятых во время правления администрации Кисиды, следовавшей за президентом США Байденом», — отметил Судзуки в ответ на вопрос ТАСС. По его мнению, «это нанесло ущерб национальным интересам Японии».

