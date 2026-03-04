Производители сланцевой нефти в США не смогут быстро нарастить добычу — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские производители сланцевой нефти не смогут быстро нарастить добычу на фоне роста цен на это топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на отраслевых менеджеров и экспертов.

Как напоминает издание, Международное энергетическое агентство во вторник распространило документ, в котором утверждается, что американская сланцевая нефть может стать «наиболее существенным» источником дополнительных ресурсов для компенсации дефицита, возникающего из-за ближневосточного кризиса.

По словам основателя Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда, американские добывающие компании не решатся расширять производство, если не будут уверены, что высокие цены на нефть сохранятся на протяжении длительного времени. По его оценкам, цены должны оставаться на уровне $80 за баррель на протяжении полутора лет, поскольку в последние месяцы они, напротив, были низкими, вот почему производители сокращали издержки.

Временный рост цен на топливо приведет лишь к тому, что добывающие компании будут выплачивать долги, дивиденды, а не инвестировать в производство. «Также надо помнить, что у компаний сокращаются запасы бурового оборудования. Я не жду, что кто-то запустит новые буровые установки», — сказал Шеффилд газете. Аналитик JPMorgan Наташа Канева уточнила, что объемы добычи сланцевой нефти можно наращивать лишь постепенно, ввод новых мощностей занимает месяцы.