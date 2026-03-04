Глава МО Израиля назвал «безоговорочной целью для ликвидации» любого нового лидера Ирана
13:00 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильский министр обороны Исраэль Кац угрожает убить любого, кто станет следующим верховным лидером Ирана после гибели прежнего руководителя аятоллы Али Хаменеи.
«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации», — указал министр в заявлении, которое разместил на своей странице в социальной сети X.
НОВОСТИ
- 13:32 04.03.2026
- США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат
- 13:12 04.03.2026
- Подходы Японии к РФ и США можно воспринять как двойные стандарты — японский депутат
- 12:32 04.03.2026
- Канада «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану, заявил премьер
- 12:20 04.03.2026
- Производители сланцевой нефти в США не смогут быстро нарастить добычу — FT
- 12:05 04.03.2026
- Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины
- 12:00 04.03.2026
- Ожирение в 2025 году диагностировано у 36 млн граждан РФ — эндокринолог Минздрава
- 11:32 04.03.2026
- В Якутске количество выпавших осадков в феврале стало наибольшим за 130 лет
- 11:20 04.03.2026
- Более 60% американцев считают, что США не обозначили цели операции против Ирана — CBS
- 11:05 04.03.2026
- Около 15% жилья в России строится с переносом сроков ввода — ДОМ.РФ
- 11:00 04.03.2026
- Мерц заявил, что не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать